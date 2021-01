Juliette reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 22:02 | Atualizado 30/01/2021 22:04

Rio - No quarto cordel do 'Big Brother Brasil 21', Juliette não segurou às lágrimas na noite deste sábado. A maquiadora e advogada confessou que está se sentindo mal com o comportamento de alguns participantes em relação a ela. É que a paraibana tem sido alvo de críticas de alguns deles.

"As pessoas não estão olhando no meu olho. Estou tentando. Estão supondo que eu sou o cão", desabafou. Lumena, Karol Conká e Fiuk foram algumas das pessoas que já comentaram não curtir o jeito de Juliette. A rapper já chamou ela de insuportável e até declarou que pretende fazer ela 'pedir para sair' do BBB. Fora do reality, a curitibana foi acusada de xenofobia ao falar do jeito da maquiadora.

Já Lumena tretou com a menina pois ela demorou no confessionário no Raio- X uma vez e mostrou desconforto após a maquiadora dizer que vestiria uma roupa branca como ela na sexta-feira.

Fiuk, por sua vez, soltou vários comentários polêmicos sobre Juliette: já insinuou que ela 'fingia' e até desmereceu o seu lado profissional, questionando se ela poderia ser assim trabalhando como advogada.