Karol Conká reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 21:42

Rio - Parece que Karol Conká não foi mesmo com a cara de Juliette. No quarto do líder do 'BBB 21', a cantora chamou a advogada e maquiadora de insuportável durante uma conversa com Nego Di. Os dois estavam falando sobre sobre os affairs dentro da casa quando a situação aconteceu.

A cantora contou que se interessou por Acrebiano, o Bil. Mas ao dizer que tinham mais duas sisters interessadas no rapaz, Karol voltou a alfinetar Juliette. "Arrumam motivo para passar a mão nele toda hora", disse ela. Ao ser questionada quem eram as duas outras meninas, a curitibana continuou: "A carro em inglês e a outra, insuportável", declarou, se referindo a Kerline e Juliette.

Karol ainda continuou seu discurso contra a paraibana: "Gente como pode ter alguém que eu não me relaciono bem nessa casa", comentou ela com Nego Di. A cantora ainda disse que tinha uma amiga aqui fora que era igual e que rompeu a amizade.