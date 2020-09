Adolescente de 15 anos chora sangue e intriga médicos; entenda

São Paulo - Uma adolescente de 15 anos, residente da cidade de Adolfo, no interior de São Paulo, começou a chorar sangue sem motivo aparente. A garota já foi submetida a avaliações médicas e ainda não há respostas sobre o caso, que tem se repetido todos os dias há quase uma semana.



A mãe da adolescente identificada como Doris, Juliana Teixeira de Miranda, de 36 anos, disse que a filha passou mal no domingo, com dores no abdômem. A garota tem pedra nos rins e foi socorrida até uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade, onde foi medicada com remédio para as dores. Após a melhora, Doris voltou para a casa.

No sábado outro sintoma que apareceu foi um sangramento no nariz. Doris e a mãe voltaram à UBS e a garota foi medicada e liberada. Ao acordar no domingo, a menina percebeu que os olhos estavam com lágrimas de sangue.

Ao portal Uol, Doris contou que retornou com a mãe pela terceira vez para a UBS e o médico receitou soro e disse que nunca tinha visto algo parecido. No dia seguinte a jovem retornou à UBS e foi encaminhada para a Santa Casa de José Bonifácio e depois para o Hospital Base, em São José do Rio Preto.

Após tomografia e exames, os médicos não encontraram nada que explicasse as lágrimas de sangue. Novos exames foram solicitados para investigar a causa do problema de saúde inusitado. Apesar do susto, a jovem não sente dor.