Sasha e João Figueiredo reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 20:16 | Atualizado 08/02/2021 20:45

fotogaleria Sasha Meneghel, de 22 anos, divulgou no seu Intagram nesta segunda-feira (8), que está noiva do cantor gospel João Figueiredo, 20. Os dois estão juntos desde o mês de dezembro de 2019. "Eu direi sim para você o resto da minha vida. Te amo, meu melhor amigo e amor da minha vida", escreveu a estudante de moda e filha da apresentador Xuxa no álbum de foto que ela compartilhou sobre a novidade.

Nos comentários, o cantor respondeu a declaração de sua futura esposa. “Te amo pra sempre! Você é a mulher da minha vida”, escreveu ele

Na semana passada, João negou os boatos de que os dois teriam se casado em segredo. Tudo por conta de uma recente viagem que o casal fez para Tulum, no México. "Não, eu não estava em lua de mel. É mentira. As pessoas comentaram que a gente tinha casado sem a mídia saber. Pode deixar que quando a gente casar, vocês vão saber. Eu estava de férias e só curtindo uma viagem com a minha namorada e os meus amigos", explicou o cantor gospel para os seguidores.