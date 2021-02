João Figueiredo e Sasha Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 15:28 | Atualizado 04/02/2021 15:39

Namorado de Sasha Meneghel, João Figueiredo resolveu colocar um ponto final nos boatos de que ele e a filha da apresentadora Xuxa casaram em segredo. Tudo por conta de uma recente viagem que o casal fez para Tulum, no México. "Não, eu não estava em lua de mel. É mentira. As pessoas comentaram que a gente tinha casado sem a mídia saber. Pode deixar que quando a gente casar, vocês vão saber. Eu estava de férias e curtindo uma viagem com a minha namorada e os meus amigos", explicou o cantor gospel para os seguidores.

João, que namora Sasha há um pouco mais de um ano, aproveitou para alertar seus fãs que ele não tem nada a esconder. "Tudo que diz respeito as fases da minha vida e principalmente do meu relacionamento vocês vão saber. Eu não tenho porque, nem quero e nem preciso esconder nada de ninguém. Respeito muito minha privacidade e do nosso relacionamento, mas isso tudo vocês vão saber da gente e não de nenhum site de fofoca", concluiu.