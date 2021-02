Sasha Reprodução

Sasha abriu o jogo sobre diversos temas em uma entrevista à revista "Glamour". Na conversa, a jovem, de 22 anos, revelou que crescer sendo filha de Xuxa teve uma pressão grande em sua vida.

"Já fui muito presa à ideia de que precisava me desassociar da minha mãe para que conseguissem me enxergar. Hoje não vejo assim. Só quero que me chamem para trabalhar, por exemplo, pelos motivos certos, e que me enxerguem por quem eu sou, não por quem minha mãe é", explicou.

A jovem ainda relembrou um caso traumático de quando tinha 12 anos. "Tive muito e amadurecer nesse meio não foi fácil nesse sentido. Achava que precisava sempre estar melhor, mas não caibo na caixinha que criaram para mim. Minha mãe foi modelo, então havia essa expectativa sobre quem eu seria. Cresci achando que meu rosto era muito grande...Eu tinha 12 anos quando vi na internet que parecia um biscoito Trakinas. Ler isso com aquela idade mexeu demais comigo", confessou.

Sasha ainda explicou que, até hoje, não sabe se conseguiu superar as questões.

"Fazia de tudo para minimizar, sorria olhando para baixo, evitava levantar muito a cabeça. Nem sei se passou. É difícil, mas todos precisamos ajudar a mudar essa cultura. Não existe um só jeito de como a mulher deve ser, do que nos fazem acreditar que são falhas e que são só coisas normais, quem somos", disse.