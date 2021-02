Xuxa Meneghel Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 09:17 | Atualizado 09/02/2021 09:23

Na tarde da última segunda-feira (8), Xuxa foi mais uma vez ao Projac. Desta vez, a apresentadora participou do quadro 'Visitando o Passado', do 'Caldeirão do Huck'. A produção do programa refez o apartamento que a Rainha dos Baixinhos morou dos 7 aos 17 anos em Bento Ribeiro, no subúrbio do Rio. Xuxa se emocionou com a surpresa - ela não sabia que participaria do quadro.

Mas o ponto alto da atração foi quando Sasha entrou no palco. Xuxa conseguiu mostrar para a filha como era a vida dela antes da fama.

Levar Xuxa no 'Caldeirão' era um desejo antigo de Luciano Huck. No final do ano passado, ele tentou, mas a Record não liberou a apresentadora.