Publicado 26/01/2021 13:10 | Atualizado 26/01/2021 14:03

São Paulo - A movimentação em torno de descobrir quem vai tomar o lugar de Faustão na Globo vem aumentando a cada minuto desde a notícia que o apresentador encerraria sua relação com a emissora no fim de 2021. Entre nomes como Xuxa, Eliana e Marcos Mion, a coluna do Fefito no UOL apurou que Ivete Sangalo também está cotada para essa substituição.

Não seria a primeira experiência da cantora no canal, onde já comandou o "Estação Globo" entre 2004 e 2009 e também foi jurada do "The Voice". Mas, apesar do interesse, nada foi formalizado ainda, porque a grade programação para 2022 ainda não foi fechada, ainda segundo o colunista.

Também é possível que programa jornalísticos e de esporte ocupem parte dos domingos, por isso não dá para descartar os outros nomes que estão sendo especulados. Ainda para esse ano, Márcio Garcia está escalado para substituir Luciano Huck aos sábados.