Rio - Sasha Meneghel, de 22 anos, está noiva de João Figueiredo, de 20. O casal anunciou a novidade através do Instagram, nesta segunda-feira. O pedido aconteceu no dia 07 de novembro do ano passado. Eles estão juntos desde dezembro de 2019.

"07-11-2020- Vou dizer sim para você pelo resto da minha vida! Te amo, meu melhor amigo e amor da minha vida", escreveu a filha de Xuxa na legenda.

João também se pronunciou através da rede social: "Ela disse sim 07/11/20 - prometo te fazer feliz pra sempre, meu amor".

