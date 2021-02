Gabigol Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 10:58 | Atualizado 06/02/2021 10:58

Rio - O Flamengo superou o Vasco na última quinta-feira e está mais vivo do que nunca na luta pelo título do Brasileirão. O clube Rubro-Negro fez uma boa partida e conseguiu um ótimo resultado, mas um ponto que chamou e vem chamando a atenção, é a reação de Gabigol quando é substituído. Mais uma vez, o atacante se mostrou insatisfeito ao sair da partida. Zé Elias, ex-jogador, criticou a postura do atacante.

"Acho que falta um pouquinho de inteligência do Gabigol. Se eu sou o treinador da Seleção Brasileira e tenho a cabeça que tem o Tite, eu não convoco ele. Eu preciso de um cara de grupo, que entenda que um dia ele vai jogar e no outro não. O futebol funciona assim, não tem uma cláusula no contrato que ele tem que jogar 90 minutos e não tem no do Ceni que obriga ele a colocar o cara em todos os jogos, sem tirar. Jogador de hoje tem que entender isso. Jogou quase o jogo inteiro, é uma falta de respeito com o Pedro que tá entrando, que aí ele vai dar direito a todos fazerem isso nessa situação", disse.

Gabigol já foi convocado por Tite e vem brigando para se manter entre os jogadores da Seleção. Apesar dos bons jogos e os gols feitos, Zé Elias acredita que as atitudes do 9 do Flamengo podem prejudicá-lo, inclusive com o próprio time.

"É ruim para o Gabigol. Se eu sou o Tite, eu não convoco. Por mais que esteja fazendo gol, se destacando, seja bom jogador. Mas, conhecendo o Tite, ele vai preferir um outro tipo de comportamento em competições. Gabigol tem potencial de ir pra Seleção, mas ele precisa entender que o futebol mundial não permite esse tipo de situação. Se ele não gosta, ele chama o Rogério no dia seguinte pra conversar. Tem que ser inteligente. E aí você vai querer criar confusão no momento que tá jogando bem, em que tá dando certo, que o time tá conseguindo brigar pelo seu objetivo. Tem que lembrar que é o coletivo, o coletivo ganha. O Flamengo é mais importante que o Gabigol, ele tem que pensar no Flamengo, porque é o Flamengo quem potencializa o Gabigol para levá-lo para a Seleção", explicou o comentarista.

O Flamengo volta a campo no domingo, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 20:30, em São Paulo. A vitória pode deixar o time dormindo na liderança até quarta-feira, quando o atual líder, Internacional, entra em campo.