Com passagem por Botafogo e Vasco, Thiago Galhardo vive a melhor fase da carreira em Porto Alegre Ricardo Duarte/Internacional

Por Venê Casagrande

Publicado 05/02/2021 12:08

O Internacional recebeu proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, por Thiago Galhardo e pode acertar a venda do atacante nas próximas horas. O valor da oferta não foi revelado à reportagem, mas os números foram considerados "irrecusáveis" pela diretoria colorada.

Como a janela de transferência na Arábia Saudita fecha no dia 7 de fevereiro, Al Hilal e Internacional têm pouco tempo para sacramentar o negócio. As duas partes estão otimistas para um desfecho positivo. A reportagem tentou contato com Paulo Bracks, diretor do Colorado, que não respondeu às mensagens. O empresário de Thiago Galhardo, Flavio Trivella, não confirmou a oferta recebida. O Jornal O Dia, entretanto, mantém a apuração.

Thiago Galhardo está no departamento médico do Internacional desde o dia 12 de janeiro, quando o clube divulgou que o atacante sofreu lesão muscular na panturrilha esquerda.

Com 31 anos, Thiago Galhardo tem contrato com o Internacional até dezembro de 2022. O jogador chegou ao Colorado no começo de 2020 e disputou 51 partidas, marcando 22 gols. A boa temporada lhe rendeu até convocação para a seleção brasileira.