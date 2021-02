Fábio Sormani Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 17:19

Rio - O comentarista Fábio Sormani causou polêmica durante o "Bate-Bola" desta sexta-feira. Ao debater sobre o octacampeonato conquistado pelo Flamengo, o jornalista afirmou que o título da Libertadores, conquistado pelo Palmeiras, foi muita mais uma perda do Rubro-Negro do que méritos da equipe paulista.

Publicidade

"Se o Flamengo tivesse tido seus dirigentes com o mesmo comportamento que teve na temporada passada, o Flamengo teria feito, nesta temporada, o que fez na temporada passada, ou seja, ganhava de novo o campeonato com 16, 17, 20 pontos em relação ao segundo colocado. Essa é a distância do Flamengo para os outros times aqui do Brasil. 'Ah, mas o Palmeiras foi campeão da Libertadores'. Verdade. Parabéns ao Palmeiras, mas acho que foi muito mais uma perda do Flamengo do que uma conquista do Palmeiras", disse Sormani.

"Ah, não. Me desculpa... Desculpa. Pelo amor de Deus! Não preciso nem terminar de falar. Depois dessa, até me retiro", se irritou Felippe Facincani.

Publicidade

"Se o Flamengo não tivesse errado tanto como errou, ele teria chegado à final da Libertadores e teria ganhado o título. Ele tem muito mais elenco que o Palmeiras. Perdeu por conta dos seus erros. O Palmeiras, claro, se aproveita disso. Legítimo campeão. O Flamengo perde a Libertadores, e ela cai no colo de outro time", completou Sormani.

"Não existe um time perder a Libertadores para outro ganhar. O outro time ganha porque é melhor que os outros. O River perdeu a Libertadores, o Boca perdeu a Libertadores, o Inter perdeu a Libertadores, o Flamengo perdeu a Libertadores... (...) O melhor ganhou a Libertadores, os melhores fizeram a final, independentemente de tamanho de elenco. Grande elenco não quer dizer que é o melhor da competição", rebateu Facincani.