Equipes das guardas Civil Municipal e Ambiental, Fiscalização e Postura, Vigilância Sanitária e Polícia Militar encerraram uma festa de música eletrônica na manhã deste domingo (14), no bairro Retiro, zona rural de São Pedro da Aldeia. Aproximadamente 200 pessoas estavam no local no momento da ação.



As equipes chegaram ao local após denúncia de som alto durante a madrugada. A operação tem o objetivo de cumprir as medidas de enfrentamento à Covid-19, determinadas pelo Decreto Municipal n⁰ 034, para o período de feriado prolongado do Carnaval.



Os organizadores da festa, o proprietário do sítio e os responsáveis pelo equipamento de som foram conduzidos para a Delegacia Policial para aplicação das medidas cabíveis. Serão aplicadas todas as multas pertinentes.



Até o dia 22 de fevereiro, estão proibidos por Decreto eventos com som que possam causar aglomerações de pessoas, além de concentrações e desfiles de agremiações, blocos carnavalescos ou atividades recreativas.



As restrições também são válidas para as praias e áreas de uso comum em espaços públicos ou particulares.