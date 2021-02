Volta às aulas em São Pedro da Aldeia Internet

Por Renata Cristiane

Publicado 22/02/2021 19:21 | Atualizado 22/02/2021 19:59

São Pedro da Aldeia - A Rede Municipal de Ensino de São Pedro da Aldeia deu início ao ano letivo de 2021 com atividades e dinâmicas on-line. Após o recesso das férias escolares, as 42 unidades iniciaram contato com alunos nesta segunda-feira (22). Neste primeiro momento, será realizada uma sondagem por meio de aplicativos de mensagens, redes sociais e demais canais, de acordo com a realidade de cada comunidade escolar.



A partir da primeira semana de março, a plataforma tecnológica de ensino, que vem passando por melhorias de design e desempenho, estará disponibilizando material pedagógico. Os conteúdos serão inseridos semanalmente para acesso dos alunos.



Além da plataforma, os estudantes continuarão a receber as atividades impressas, que serão montadas nas escolas e entregues de acordo com a organização de cada corpo diretivo. A distribuição do material será divulgada por meio de cronogramas nas redes sociais da Prefeitura e seguirão todas as normas de saúde estipuladas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).



O primeiro trimestre letivo terá duração de 74 dias, com a previsão de término no dia 31 de junho.



PLANO DE AÇÃO O DIA



Nesta sexta-feira (26), será realizada uma reunião com as principais coordenações pedagógicas da secretaria para a leitura do plano de ação, que está sendo elaborado devido à retomada das aulas. Serão feitos ajustes ou acréscimos no documento, se necessário.



Além das competências da pasta, também estarão presentes na reunião a secretária municipal de Saúde, Maria Márcia, e profissionais da Vigilância Sanitária, com o objetivo de traçar um plano coletivo e seguro para a retomada dos profissionais que estarão atuando nas escolas no período das aulas não presenciais.



GREVE DEFLAGRADA



Por outro lado, os profissionais da Educação no município decidiram iniciar um movimento grevista após assembleia realizada na última quinta-feira (18). Segundo o sindicato, as principais pautas são a segurança dos profissionais na volta às aulas, o fornecimento de EPI's e a falta de apresentação do plano municipal de imunização para os servidores da área.



Nesta segunda-feira (22), a categoria vai se reunir com o prefeito, Fábio do Pastel (PODE). O sindicato afirma que essa reunião só foi confirmada via telefone e que ainda não houve um ofício para que o encontro seja formalizado. De qualquer forma, também na quarta, às 19h, a categoria convocou uma nova assembleia para definir se a greve continua ou será interrompida.