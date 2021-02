Por Renata Cristiane

Publicado 11/02/2021 16:33

Your browser does not support the video tag.

Uma mulher grávida foi vítima de uma negligência médica na manhã desta quinta-feira (11) no Hospital Maternidade Missão de São Pedro da Aldeia.Segundo relatos, a gestante chegou na unidade de saúde por volta das 7h30, explicando que estava com 7 meses de gravidez, sentindo muitas dores e perdendo muito sangue. Por volta das 9h, ainda sem atendimento e aguardando na recepção, ela deu à luz ao bebê.Nas imagens gravadas por uma internauta, a mulher entra em trabalho de parto. Ela conta que "se não fosse um homem generoso para segurar o bebê, ele teria caído no chão!".Somente após o ocorrido a gestante foi levada para o interior do hospital, em uma cadeira de rodas.entrou em contato com o Hospital Maternidade Missão e aguarda um posicionamento.