Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 24/02/2021 11:11 | Atualizado 24/02/2021 11:17

Secretário de Fazenda da Prefeitura do Rio, Pedro Paulo se licenciou do cargo e retornou ao mandato de deputado federal pelo DEM, até terça-feira, para votar o Orçamento da União para 2021, além de emendas parlamentares.

Em Brasília, o parlamentar também vai articular no Congresso a derrubada do veto presidencial a um trecho da Lei Complementar 178/21 (de sua autoria), que prevê nova renegociação de dívidas para estados e municípios e outra versão do Regime de Recuperação Fiscal. O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, também está na capital federal tratando desse e de outros assuntos