Brasil

Doria reforça vacinação para indígenas e quilombolas a partir do sábado

Vacinação de indígenas terá início em São Bernardo do Campo, em uma comunidade próxima à Encosta da Serra do Mar, e a de quilombolas pelo Vale do Ribeira, litoral sul do Estado

Publicado 20/01/2021 20:29 | Atualizado há 13 horas