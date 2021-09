Após a saída do São Paulo, o nome de Daniel Alves começou a ser ventilado em clubes nacionais e europeus - Lucas Figueiredo/CBF

Após a saída do São Paulo, o nome de Daniel Alves começou a ser ventilado em clubes nacionais e europeusLucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/09/2021 14:30

Curitiba - Após rescindir seu contrato com o São Paulo, Daniel Alves é um dos nomes livres no mercado e que desperta o interesse de diversos clubes. Com o Flamengo na jogada e o interesse do Fluminense, que foi divulgado pela "ESPN", um novo clube brasileiro surgiu com oferta para contar com o atleta. Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, o Athletico-PR apresentou uma proposta "muito boa" pelo lateral campeão olímpico.

Após a publicação, o presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia, foi procurado pela equipe de reportagem do grupo Globo e confirmou a negociação, dizendo estar "trabalhando" para apresentar um desfecho positivo. Apesar disso, o diretor Paulo Autuori avaliou a chegada de Daniel Alves como "muito difícil".

Daniel Alves rescindiu com o São Paulo na última semana por conta de dívidas do clube e, desde então, vem sendo o nome mais falo no mercado da bola do futebol brasileiro. O Flamengo, dado como um dos possíveis destinos, segue monitorando a situação.