Flamengo x Grêmio pela Copa do Brasil teve presença de públicoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/09/2021 13:45

O Grêmio venceu o Flamengo por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, no domingo, mas o jogo entre os dois clubes pela Copa do Brasil ainda gera incômodo. Vice-presidente do clube gaúcho, Marcos Herrmann voltou a criticar a presença de público no confronto de quarta-feira e chamou o Rubro- Negro de "privilegiadinho".

"Isso inflamou as diretorias. Os jogadores, não. Mas nós da diretoria estávamos realmente muito chateados, porque é um regulamento que não está sendo cumprido. Estávamos chateados porque jogamos em Porto Alegre sem público e jogamos com público aqui. Isso não é certo. Mas foi reparado e vamos torcer para que o quanto antes o público volte para o estádio. Mas para os 20. Não para o 'privilegiadinho'", atacou.

O Flamengo pretendia contar com público também no confronto de domingo, pelo Brasileiro, mas uma liminar do STJD, a pedido de 17 clubes, proibiu torcida no Maracanã até nova reunião do Conselho Técnico, dia 28. Nesta data, há a chance de que os jogos possam voltar a receber torcedores.