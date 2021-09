Paquetá marcou o gol do Lyon na partida contra o PSG - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 20/09/2021 15:48

Paris (FRA) - Vivendo grande momento pelo Lyon, o brasileiro Lucas Paquetá mais uma vez teve boa atuação pelos Gones. Apesar da derrota do time de Peter Bosz para o PSG no último domingo, o meio-campista da Seleção Brasileira mais uma vez balançou as redes e chegou a ser elogiado por Thierry Henry.

Um dos maiores nomes da história do futebol francês, Henry, que participou da transmissão do duelo entre PSG e Lyon, afirmou que Lucas Paquetá teve uma "atuação rara". O ex-jogador ainda disse que o atleta revelado no Flamengo foi o melhor em campo no Parque dos Príncipes.

"Vamos falar sobre Paquetá, por favor. Ele fazia tudo. Mesmo quando tinha cãibras, fazia tudo sozinho. Raramente vi tal número 10, não por seu número, mas por seu posicionamento. Para mim, ele é o melhor em campo", disse o ex-jogador.

Em seis jogos disputados no Campeonato Francês da atual temporada, Lucas Paquetá marcou três gols e segue como um dos principais nomes do Lyon. Após a saída de Memphis Depay, o brasileiro assumiu a camisa 10 dos Gones e atualmente é um dos principais jogadores de meio-campo do país francês.