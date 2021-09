Lionel Messi não ficou muito satisfeito com o técnico Mauricio Pochettino ao ser substituído - AFP

Publicado 20/09/2021 15:23

A difícil vitória do PSG por 2 a 1 sobre o Lyon ficou em segundo plano após a polêmica substituição de Messi no segundo tempo. O craque argentino saiu de campo quando o duelo estava 1 a 1 e se mostrou irritado com Mauricio Pochettino pela opção. O treinador tentou explicar o motivo da decisão que chamou a atenção de todos.

"Tomei a decisão de tirar Messi para evitar uma possível lesão no futuro. Estão chegando partidas importantes e temos que protegê-lo. São decisões que tomo pelo time. Às vezes podem agradar, outras vezes não. Temos de fazer escolhas, no time titular e depois durante jogo, sempre pensando no melhor para a equipe e para cada jogador", explicou Pochettino, em coletiva. Ele também revelou que Messi disse estar bem, sem nenhum problema físico.



Apesar de no fim o PSG ter conseguido a vitória com um gol de Neymar e mantido os 100% de aproveitamento no Campeonato Francês, a situação de Pochettino não ficou mais confortável. Além das atuações abaixo do potencial do estrelado elenco, a substituição de Messi revoltou Mohamed Khalifa bin Al Thani, irmão do dono do clube francês (o Emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani).



Ele postou uma indireta ao técnico em uma postagem nas redes sociais: "Londres é uma cidade linda, você conhece".