Guerra da Milícia na Zona Oeste do Rio deixa vans incendiadas em vários bairrosFabioCosta

Publicado 20/09/2021 11:37 | Atualizado 20/09/2021 12:10

Rio - Eram aproximadamente 9h da última quinta-feira, 16. A van Alvorada x Vieira Ravasco (Santa Cruz) tinha seis passageiros, além do motorista e da cobradora. Após passarem por um cruzamento, homens encapuzados e fortemente armados abordaram o veículo, ordenaram o desembarque e atearam fogo na van. Nas chamas, foi-se também o sustento de pelo menos quatro famílias, e um prejuízo que passa dos R$ 250 mil. Outras sete vans foram incendiadas no mesmo dia , num ataque que a Polícia Civil acredita ser fruto de um confronto entre milicianos que brigam pelo domínio da região

Uma funcionária que não será identificada trabalhava na van legalizada que pertence ao pai e viveu momentos de terror sob as ordens de homens encapuzados.

"Fazíamos nosso trajeto normal quando vi uma van voltando e outra sendo queimada. Quando fizemos a curva, eles abordaram a gente e nos mandaram descer. Só tive tempo de abrir a porta e correr. Nesse intervalo, não consegui olhar para trás. Só consegui ver um encapuzado com armas na mão. Eu corria, minhas pernas tremiam, bambeavam, e eu só pensava: era a van do meu pai. Escutei um tiro e o barulho dos vidros quebrando com o fogo", conta. Nenhum passageiro ou funcionário ficou ferido, mas o trauma permanece: "Ainda estou em estado de choque".

A luta, agora, é para tentar comprar um novo veículo e manter o sustento. A família calcula que precisa de cerca de R$ 250 mil para cobrir o prejuízo. Só a van tem um valor estimado em R$ 200 mil, além da máquina de bilhetagem eletrônica, cujo custo é do proprietário, e da documentação, que também pegou fogo no ataque.

"Na van tinham dois cobradores, e dois motoristas. Ficaram quatro pessoas desempregadas, sem ter um recurso. Como vamos voltar à ativa, procurar emprego, se era isso que sustentava minha família, minha filha, minha casa?", questiona a filha do proprietário, que criou uma campanha de financiamento coletivo no site Vakinha, a fim de angariar recursos e pagar um novo veículo. Qualquer pessoa pode doar através do site vakinha.com.br/2388439

"Meu sonho é colocar uma van do lado da outra. A que foi queimada, e a que compraremos. É triste olhar para ele e ver que ele lutou uma vida inteira para conquistar uma van, ter um cadastro, e a gente perder a troco de nada. É um sentimento de revolta. Não sabemos quem foi, quem fez. Estamos muito abalados. Mas tenho fé que a campanha vai dar certo".

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o proprietário deve fazer um registro de ocorrência na polícia e, quando adquirir um novo veículo, poderá entrar com um pedido de permuta na SMTR, anexando a cópia do Registro de Ocorrência, a fim de substituir a licença do veículo anterior pelo novo.

Guerra entre milicianos resultou no ataque às vans

O ataque às vans na quinta-feira (16) foi a parte mais espetaculosa de uma guerra que já é travada há algumas semanas. De um lado, Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, tenta manter os territórios da Zona Oeste que foram herdados após a morte do irmão Ecko, durante operação policial em junho. Zinho, agora, é quem comanda a milícia de Campo Grande, Paciência e Santa Cruz. Mas do outro lado, Danilo Dias Lima, o Tandera, tenta avançar sobre territórios na região, e já tem o controle de áreas menores em Santa Cruz.