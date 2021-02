Juliette e Thaís reprodução da TV Globo

Publicado 23/02/2021 21:03

Rio - Na área externa do 'Big Brother Brasil 21', Juliette se aproxima de Thaís e fala sobre sua relação com Fiuk. "Já perguntei uma vez, vou perguntar de novo. Não quero ficar de talarica, não." A cirurgiã-dentista tranquiliza a amiga: "Eu sei que você não é."

A paraibana explicou para a Thaís que suas brincadeiras com o ator já acontecem desde o início do reality, mas que não tem a intenção de magoá-la. "Essa brincadeirinha que a gente paquera, já existia antes de você. Na outra casa. Se você achar que está te machucando, é só me avisar, viu?", frisou Juliette.



Thaís disse que não se incomoda com a situação e que que confia na sister: "É diferente de eu achar que está rolando alguma coisa. Se estivesse rolando, eu sei que você me contaria. Tudo bem que eu e ele não temos nada, mas eu sei que se tivesse rolando alguma coisa mesmo, você iria me contar". Em seguida, a paraibana afirmou: "Fico preocupada".