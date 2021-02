Manu Fernandes com Erika Januza e Tati Zucatto Reprodução

A boa repercussão da série 'Arcanjo Renegado' na Globo no início de fevereiro deixou a atriz Manu Fernandes bastante orgulhosa. Ela faz parte dos primeiros episódios da produção interpretando Rafaela, filha do Sargento Rafael (Alex Nader) com Cláudia (Tati Zucatto), morto logo no início e casado com Sarah (Erika Januzzi). Ela era também sobrinha do protagonista Mikhael (Marcello Melo Jr.) e a trama conta a história deste líder da equipe Arcanjo Batalhão de Operações Especiais (Bope).

"Muita emoção, saber que essa série incrível chegou na TV aberta! É uma série que tive a honra de ter um personagem criado para mim! Um presente muito especial! Quando gravei, estava mais novinha! Mudei bastante! Além é claro, de ter ficado mais madura, não só na idade, mas como atriz também! A série é maravilhosa!", contou. 'Arcanjo Renegado' foi produzida pela Globoplay.