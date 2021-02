Luiz Bacci, Celso Zucatelli, Ticiane Pinheiro e Cesar Filho Reprodução/Montagem

Publicado 26/02/2021 05:00 | Atualizado 26/02/2021 06:24

Quem acompanha a programação da Record TV muitas vezes se perde. Isso porque a emissora costuma repetir os apresentadores em vários produtos diferentes. Nem a regrinha básica usada em outras emissoras, aquela que separa o jornalismo do entretenimento, é usada na casa por conta da tamanha escassez de nomes.



Vejam só: Luiz Bacci e Celso Zucatelli são do jornalismo, mas acabam deslocados para atrações do entretenimento como o 'Hoje em dia', o 'A noite é nossa', entre outros. Já nomes como Rodrigo Faro podem ser vistos na 'Hora do Faro', na versão infantil do 'Canta Comigo' e agora também na versão adulta da atração. Os titulares do 'Hoje em dia', Cesar Filho e Ticiane Pinheiro, também podem ser vistos no comando de outras atrações da casa.



É claro e evidente que a emissora faz isso porque não há um número variado de profissionais no entretenimento e porque já não possui muitos profissionais, ainda mais depois da saída Xuxa e Marcos Mion recentemente e da morte de Gugu Liberato em novembro de 2019. Há boatos que outros dois apresentadores estão sendo sondados por outra emissora para deixar o canal. À emissora da Barra Funda ainda faltam grandes nomes para refazer seu casting de apresentadores que mingua a cada dia mais.