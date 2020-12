Por IG - Gente

Joselyn Cano, modelo conhecida como Kim Kardashian mexicana, morreu após realizar uma cirurgia de lifting no bumbum.

Joselyn, que morava na Califórnia, viajou para a Colômbia para fazer o procedimento. Apesar de ter acontecido no último dia 7, a morte da mulher só veio à tona nesta quinta (17), com a divulgação do jornal The Sun.

O lifting feito pela modelo tem objetivo de levantar os glúteos, tirar o excesso de pele na região e diminuir a flacidez na área. Segundo o site, esta seria a segunda vez que Joselyn teria feito o procedimento.

O velório da modelo aconteceu na quarta-feira (16), na Califórnia, e contou com a presença de um padre. A cerimônia foi transmitida ao vivo no canal no YouTube da funerária.

"Joselyn entrou nesta vida na quarta-feira, 14 de março de 1990. Ela entrou na vida eterna na segunda-feira, 7 de dezembro de 2020. A visitação de Joselyn será realizada na quarta-feira, 16 de dezembro de 2020, das 10h00 às 13h00", escreveu a funerária na descrição da transmissão.

Ao todo, Joselyn tinha mais de 12,8 milhões de seguidores no Instagram. A família da modelo ainda não se pronunciou sobre a morte.