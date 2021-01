Mayra Cardi reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 20:23 | Atualizado 01/01/2021 20:25

Rio - Mayra Cardi elevou a temperatura ao publicar uma foto completamente nua no Instagram, nesta sexta-feira. A coach de emagrecimento postou uma série de fotos sensuais e ainda contou como foi seu Réveillon.

"Longe de tudo, de todos sozinha e na melhor companhia do mundo: eu! Decidi passar meu ano novo sozinha com os bichos que aqui existem para poder escutar a minha própria voz. Tem uns dias que me isolei na casa da árvore, no meio do mato, do lago, do nada e está sendo incrível! Andar pelada, tomar sol, fazer comida, escutar musica e logicamente estudar. Foi tão tão mágico que até criei um curso inteiro afrodisíaco de presente para vocês. Dado de graça mesmo, de verdade, para poder agradecer essa experiência que o universo me proporcionou. Estou me amando mais que nunca e quero compartilhar tudo isso com você! Você tera cardápio afrodisíaco, músicas, meditações, vídeo aulas e muita ousadia e amor próprio, claro", escreveu ela.