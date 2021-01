Diva Menner posa completamente nua nas redes sociais Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 07:43 | Atualizado 21/01/2021 07:51

Rio - Diva Menner, cantora trans que participou da última temporada do "The Voice", chamou atenção de seus seguidores do Instagram, nesta quarta-feira, ao postar uma foto em que aparece completamente nua. Na imagem, ela aparece de costas, mostrando o bumbum ao admirar uma paisagem.

"Nunca esqueça que você é a pessoa mais importante da sua vida e que não há nada mais poderoso que o amor próprio, pois ele nos mostra o nosso verdadeiro valor! Acredite no seu valor e prove a você mesmo que todos os sonhos são possíveis de alcançar, me amo muito mais nua!!!", escreveu a cantora na legenda da foto.