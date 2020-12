Musas do Brasileirão Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 21:54 | Atualizado 28/12/2020 21:58

Neymar enviou um jatinho particular para buscar Camila Remedy e Fernanda Brum, segundo o colunista Leo Dias. As duas, que são musas do Brasileirão, saíram de Porto Alegre para o Rio de Janeiro na aeronave.

fotogaleria

A festa de Neymar começou no sábado e vai até o dia 1º de janeiro. Para evitar exposição, celulares estariam proibidos no evento. Alexandre Pires, Kevinho, Brunho e David e Jeito Moleque são algumas das atrações confirmadas para cantar na festa.