Ana Liz e DJ Miss Natália fizeram uma transmissão ao vivo do hotel Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 18:51 | Atualizado 28/12/2020 19:02

Ana Liz Bittencourt e a DJ Miss Natália fizeram uma live do hotel onde estão hospedadas em Mangaratiba, no Rio, para a festa de fim de ano de Neymar. Durante a transmissão, as influencers ficaram irritadas com algumas perguntas e críticas que receberam sobre o evento.

"As pessoas ficam falando o que não sabem", disse Ana Liz. Já Natália questionou: "Duvido que as pessoas que estão me criticando não vão passar com mais de 20 pessoas a virada".



A live terminou de repente após Natália ler o comentário: "Vocês não tem medo de serem canceladas por causa dessa festa?". A loira respondeu "não" e Ana Liz interrompeu a transmissão: "Nati, não!".