Neymar Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 11:22

A festa de fim de ano do Neymar ainda vem dando o que falar. Depois de receber muitas críticas por conta da realização do evento na Região da Costa Verde do Rio, em meio à segunda onda de Covid-19, a agência Fábrica, responsável por produzir a festa, garante que serão 150 convidados no réveillon do Neymar e todas as normas sanitárias exigidas pelas autoridades de saúde estão sendo cumpridas.

"A agência Fábrica esclarece que é a idealizadora e produtora de evento de réveillon na região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, que receberá aproximadamente 150 pessoas. A realização do evento se dá cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos. A empresa esclarece também que o evento privado, com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos, acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização. Bem como tem procedido em todos os eventos privados da agência", informa o comunicado publicado pela agência nas redes sociais.

