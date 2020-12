Gabigol - Atividade no Ninho - 03-11-2020 Alexandre Vidal / Flamengo

Por MH

Publicado 28/12/2020 18:16

Ao mesmo tempo em que o atacante Neymar, astro do Paris Saint-Germain, da França, tem recebido uma chuva de críticas por causa de sua festa de Réveillon em Mangaratiba, na Costa Verde, evento que pode receber até 500 convidados, o centrovante Gabigol, do Flamengo, também resolveu organizar uma baita farra para celebrar a chegada de 2021.

De acordo com o jornalista Leo Dias, do site Metrópoles, o camisa 9 do Rubro-Negro alugou uma mansão no Joá, na Zona Oeste do Rio, para receber a sua galera. Até o momento, o jogador tem tentado manter todo o evento em sigilo total. Os convidados já foram avisados que não será permitido postar nenhum registro nas redes sociais.

Publicidade

Apesar do aumento do número de mortes em todo o Brasil por causa da pandemia da Covid-19, Gabigol parece que não se preocupa muito com o problema. Em agosto, em seu aniversário de 24 anos, o jogador deu uma festança em sua casa e gerou reclamações dos vizinhos. Antes, em maio, mais broncas com o jogador por causa de outras comemorações na sua residência.