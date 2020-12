Bruna Marquezine e Neymar Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 29/12/2020 09:07 | Atualizado 29/12/2020 09:10

Rio - E não é que Brumar segue vivo? Bom, nesse caso, apenas para as tretas. Depois de ter sido criticada por alugar uma ilha ao lado de Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Thelma para o período de fim de ano, Bruna curtiu um post em que fazia paralelo à festa que Neymar organiza em Angra dos Reis.

Na publicação, alguém questiona que a celebração das meninas, com oito pessoas, tenha ganhado mais atenção do que a super festa do jogador do PSG.