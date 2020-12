Comentarista Caio Ribeiro Divulgação

Publicado 29/12/2020 14:10

Rio - A notícia de que Neymar dará uma grande festa de fim de ano em Mangaratiba segue gerando debates. O craque da Seleção tem recebido muitas críticas nas redes sociais, inclusive de jornalistas, como PVC e André Rizek. Essas críticas levaram Caio Ribeiro a pregar cautela no assunto, afirmando que o risco é de Neymar ao promover aglomeração. O ex-jogador foi prontamente rebatido por Marco Antônio Rodrigues, o Bodão.

"Eu sempre sou um pouquinho mais prudente na hora de analisar essas coisas. Eu espero que ele se pronuncie, que venha a público e desminta. O que eu posso controlar é a minha família e o meu ambiente. A minha família, eu protejo de melhor maneira que eu puder. Se ele quer fazer alguma festa ou se vai para alguma festa, o risco é dele, e ele vai arcar com as consequências", disse Caio Ribeiro no programa "Bem, Amigos" da última segunda-feira.

"Só queria dizer para o Caio que quem vai para uma aglomeração dessa, o risco não é só dele, não. O risco é de todo mundo que vai conviver com ele, porque a pessoa passa a ser um transmissor da doença. Com a transmissão que está tendo, todo sujeito que tem contato desse tipo, em aglomeração, ele passa a colocar em risco as outras pessoas. O risco não é só dele, é da sociedade", discordou Bodão.

"Bodão, não precisa falar para mim, porque eu penso da mesma maneira. Inclusive, de todos aqui, eu fui o único que tive Covid-19, e sei o estrago que faz essa doença, a forma com que você tem que se precaver dela e os cuidados que você vai tomar. Eu só acho que eu prefiro esperar. Quando vem uma notícia de que ele não está fazendo a festa, vamos esperar para ver se é verdade ou não", respondeu Caio.

A agência Fábrica, produtora responsável pelo evento, emitiu uma nota afirmando que realizará uma festa na Costa Verde para 150 pessoas, mas não citou o nome do jogador do PSG.