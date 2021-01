Neymar comemora chegada de 2021 com amigos Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 11:07 | Atualizado 01/01/2021 11:12

Rio - Figura central nas polêmicas do réveillon, Neymar virou assunto mais uma vez. Dessa vez, a discussão gira em torno do look utilizado pelo jogador na virada de ano. Com um figurino completamente prateado, adulto Ney posou com os amigos.

Antes disso, no Instagram, o jogador do PSG afastou rumores de que daria um festão para 500 pessoas em Mangaratiba. Pelos stories, Neymar compartilhou um vídeo mostrando a mesa de jantar em que receberia os convidados.