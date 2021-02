Escola Municipal Orsina da Fonseca, na Tijuca Estefan Radovicz

Rio - O ano letivo já começou em alguns municípios do Rio de Janeiro ou ainda poderá terá início na próxima segunda-feira (1º). Diferente do ano passado, algumas redes municipais de ensino da Região Metropolitana, como Rio, São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias, retornaram com as aulas presenciais ou em formato híbrido, isto é, com atividades remotas e presenciais. Já Mesquita, Nova Iguaçu, Maricá, Itaguaí seguem apenas com as aulas em formato online devido à pandemia da covid-19.

Confira a programação das redes municipais de ensino da Região Metropolitana:

Rio de Janeiro

Secretaria Municipal de Educação (SME) retomou, nesta quarta-feira (24), as aulas presenciais em 38 unidades distribuídas por todas as regiões da cidade. Voltaram parcialmente nesta primeira fase os alunos da pré-escola, 1° e 2° ano do Ensino Fundamental, que reúne cerca de 7 mil alunos nessas turmas. A volta não é obrigatória e as aulas remotas estão mantidas. Cerca de 210 professores estão participando neste primeiro momento das aulas presenciais.

De acordo com a SME, as escolas selecionadas atenderam aos critérios sanitários e de infraestrutura necessários para receber os alunos em salas de aula novamente.

O retorno é optativo para os alunos: cabe aos responsáveis pelo estudante menor de 18 anos a escolha quanto ao retorno às aulas presenciais. Já os estudantes maiores de idade vão definir diretamente quanto ao retorno às aulas presenciais.

São Gonçalo

O sistema híbrido de ensino na rede municipal de Educação de São Gonçalo terá início a partir desta segunda-feira com o acolhimento socioafetivo dos professores, as orientações pertinentes e os cuidados a serem observados no retorno. A Secretaria de Educação iniciará a avaliação diagnóstica, entrega aos alunos do cartão alimentação e do material pedagógico a ser utilizado no ano letivo.

Serão reabertas 116 unidades escolares e 33 creches conveniadas. A rede pública de São Gonçalo atende em torno de 45 mil alunos, eles farão a opção do retorno híbrido ou apenas remoto, mas todos serão atendidos de forma presencial em três turnos e horário integral reduzido para que haja a devida higienização dos ambientes e com complementação escolar através de apostilamento.

As aulas serão realizadas em revezamento de grupos, dividindo até 50% dos alunos em cada modelo de ensino, presencial e remoto, de acordo com a capacidade do espaço físico. O retorno às aulas no sistema híbrido será opcional. Para aqueles que não preferirem voltar ao modo presencial neste momento, as aulas serão mantidas somente de maneira remota, como vem acontecendo desde 8 de fevereiro.

A partir desta segunda-feira, os pais e responsáveis serão convocados para participar de uma enquete, onde irão optar pelo regime presencial ou remoto. A partir do resultado deste levantamento, a secretaria poderá saber o número de alunos em cada modalidade e, assim, definir, de acordo com a realidade de cada unidade de ensino, os procedimentos a serem adotados para o revezamento em sala de aula.

Os professores com mais de 60 anos ou com comorbidades vão seguir no sistema remoto, independente da opção escolhida pelo aluno. Não haverá diferenciação de conteúdo nos dois modelos de ensino.

O retorno dos alunos ao ambiente escolar será realizado de forma gradual e segura, de acordo com a realidade de cada unidade. Segundo a Secretaria de Educação, das 116 das unidades do município, a maioria já está adequada para receber os alunos, enquanto as demais estão em fase final de ajustes para os protocolos de segurança com relação à pandemia.

As medidas adotadas para receber alunos e professores abrangem desde o uso de máscara, aferimento de temperatura, uso de álcool gel, tapetes sanitários, curso para os manipuladores de alimentos, distanciamento pessoal nas salas de aula, em outras dependências e ventilação nos ambientes, até o plano de contingência, caso haja algum diagnóstico de covid-19.

Itaboraí

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, ratificou o plano de retomada do ensino presencial já existente, na última quarta-feira, em reunião no auditório da Escola Municipal Guilherme de Miranda Saraiva, no bairro Ampliação. A previsão é que o retorno seja feito de forma gradual, em cinco fases, respeitando as determinações das autoridades sanitárias.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues de Souza, se reuniu com a Comissão Municipal de Gerenciados Educacional da pandemia do Covid-19 e com representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) para compartilhar as estratégias do plano de retomada do ensino presencial. Para o chefe da Secretaria, é necessário retornar o ensino presencial, porém é preciso tomar algumas atitudes para manter a segurança dos alunos e profissionais.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o início das atividades por parte das instituições de ensino da rede privada é de cunho facultativo e para as instituições de ensino da rede pública municipal de cunho normativo.

Previsão de retomada:

1ª fase: direcionada às instituições de ensino da rede privada, em todo o segmento da Educação Básica, a partir de 3 de março;

2ª fase: liberação de atividades presenciais nas instituições de ensino da rede pública para turmas de Educação Infantil e Educação Especial, a partir de 5 de abril;

3º fase: retorno das atividades na rede pública de ensino para turmas de Ensino Fundamental 1, a partir de 19 de abril;

4ª fase: retorno dos estudantes da rede pública de Ensino Fundamental 2 e EJA, a partir de 3 de maio;

5ª fase: liberação para instituições de ensino médio e superior, a partir de 17 de maio.

Em todas as fases, as instituições devem funcionar com 50% de sua capacidade e os responsáveis pelos alunos deverão registrar seu interesse através de compromisso com a respectiva Unidade Escolar.

Durante todo esse período, os números de notificações de casos de covid-19 no município serão observados pelos setores responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde, para medir os resultados e definir se as fases serão mantidas ou não, podendo haver suspensão das atividades dependendo do estágio de propagação do vírus na cidade.

Mesquita

As atividades escolares da rede pública municipal de Mesquita serão iniciadas na próxima segunda-feira, no formato remoto. Ainda não há previsão de volta à modalidade presencial na rede municipal de Mesquita. Uma análise epidemiológica está sendo executada e seu resultado será fundamental para a decisão de quando poderá ser adotado, por exemplo, um formato híbrido, isto é, com atividades remotas e presenciais.

Nova Iguaçu

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED) inicia, na próxima segunda-feira, as aulas do ano letivo de 2021. Neste primeiro momento, as atividades serão somente remotas, com entrega de apostilas nas escolas e acompanhamento à distância, a exemplo do ocorrido ao longo de praticamente todo o ano de 2020, em função da pandemia da Covid-19. A Prefeitura de Nova Iguaçu ainda não definiu data para a retomada das aulas presenciais.

Enquanto isso não acontece, os mais de 65 mil alunos da rede, da Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos (EJA), receberão apostilas mensais com atividades e exercícios que deverão ser resolvidos em casa e devolvidos às escolas para que sejam corrigidos pelos professores. Além do material impresso, os estudantes poderão acessar o conteúdo desenvolvido pela SEMED via internet. Eles também receberão kits com livros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Quando as aulas presenciais retornarem, os estudantes, professores e demais profissionais que trabalham nas escolas terão um ambiente mais confortável e seguro. Mais de três mil ventiladores estão sendo instalados nas 141 escolas e creches da rede municipal. Cada uma delas terá também um bebedouro de torneira para que não haja contato da boca dos usuários com o equipamento. Além disso, cada estudante receberá um squeeze e máscaras de proteção.

“Nossos alunos só voltarão a ter aulas presenciais quando houver vacinação para todos, o que garantirá a segurança deles, de suas famílias e dos profissionais de educação”, afirma o prefeito Rogerio Lisboa. “Sabemos dos problemas causados pela pandemia em nossos alunos, que estão sem frequentar as escolas desde 16 de março do ano passado, mas o importante é a preservação e a valorização das vidas”.

Duque de Caxias

Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, as aulas presenciais da rede municipal de ensino começaram no dia 08 de fevereiro e estão acontecendo seguindo todas as medidas de prevenção ao coronavírus para garantir a segurança dos alunos, professores e comunidade escolar. Nesse momento, e levando-se em consideração a classificação das bandeiras, o ensino está de forma híbrida. E, as escolas têm autonomia para definir a ordem das turmas, evitando aglomeração e garantindo o retorno de forma segura e preventiva. Algumas escolas do município estão passando por reformas estruturais para garantir o acolhimento dos alunos.

Itaguaí

Maricá Considerando as análises das variantes do novo coronavírus e reuniões com órgãos competentes, a Prefeitura Municipal de Itaguaí, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, decidiu que o início do ano letivo 2021 permanecerá remoto durante o primeiro bimestre, garantindo as atividades impressas para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino.

A Prefeitura de Maricá informou que ainda não há previsão do retorno às aulas presenciais na rede pública do município.