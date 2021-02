Da esquerda para a direita: Alexandre, Lucas e Fernando Arquivo Pessoal

Publicado 26/02/2021 17:17

Rio - Integrantes do Núcleo de Direitos Humanos (Nudedh) da Defensoria Pública do Rio participaram, nesta sexta-feira, de uma reunião entre familiares dos meninos desaparecidos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense , e o delegado Uriel Alcântara, da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Neste sábado faz dois meses que Fernando Henrique, de 11 anos, Alexandre, 10, e Lucas Mateus, 8, sumiram após saírem de casa para jogar bola.

Na reunião, a Defensoria voltou a pedir comunicação aos portos, aeroportos, rodoviárias e Polícia Rodoviária Federal para atender à determinação da política nacional de busca de pessoas desaparecidas, já que não se descarta que as crianças possam ter saído do estado.



As famílias tiveram a oportunidade de conversar com o delegado para se informar sobre as últimas diligências realizadas e relatar novas informações a que tiveram acesso. A DHBF continua diligenciando no caso e está realizando hoje buscas com cães do Corpo de Bombeiros. Também foram feitas outras buscas durante a semana, mas sem êxito em localizar vestígios ou novas pistas.

Também estiveram presentes na reunião representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB Belford Roxo e da Superintendência de Pessoas Desaparecidas do Governo do Estado.