Por O Dia

Publicado 22/02/2021 10:30

Petrópolis - Uma ação para coibir o trabalho irregular de ambulantes em Petrópolis terminou com a apreensão de cinco conectores de celular, 28 pares de chinelos, 41 perfumes falsificados, três guarda-chuvas, dois delineadores para olhos e oito tubos de pomada.

Fiscalização apreende produtos sem nota fiscal no Centro de Petrópolis Divulgação

Nenhum dos produtos tinha nota fiscal. A operação, realizada pelaem conjunto com a Guarda Civil no último sábado (20), aconteceu após a denúncia de ambulantes legalizados, que informaram sobre as irregularidades.Só em janeiro, asapreenderam 99 produtos sem procedência identificada. Segundo a denúncia, os camelôs não eram de Petrópolis. A mercadoria apreendida pelos agentes foi levada para o depósito da Fiscalização de Posturas e será descartada."Recebemos os ambulantes locais nesta semana e um dos assuntos na pauta foi a venda ilegal de. Estamos realizando ações rotineiras, reforçando o compromisso de garantir o cumprimento das regras do município, assim como a segurança dos petropolitanos", explicou Karina Bronzo, secretária da SSOP.