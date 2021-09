Anitta - Reprodução

Anitta

Publicado 17/09/2021 18:50 | Atualizado 17/09/2021 18:55

Parece que Anitta não toma jeito. Pior que isso, só o povo brasileiro que não aprende a lição. Depois dessa análise os gados de Anitta vão vir gritar, ameaçar e chamar de tudo que é nome, mas fatos são fatos. Que Anitta é marqueteira, isso todo mundo já sabe. Ela é boa em criar histórias, nem que para isso tenha que pagar ou modificar os fatos a seu favor.

Anitta está focada em falar que é a primeira cantora brasileira a bombar lá fora. Isso é nítido. Mas para isso, ela tem distorcido muitas verdades para sua base de fãs se sentirem nutridos e continuarem endeusando sua figura.

Vamos a alguns fatos: ao contrário do que foi ventilado, o dueto entre Anitta e Madonna foi pago - claro que pela brasileira. Essa prática acontece muito nos Estados Unidos. Já no Brasil sempre se deixou no ar como se a rainha do pop tivesse se interessado pela funkeira.

A apresentação no comercial do VMA, na verdade, foi uma parceria com uma gigante do fast food. Então, o papo de Anitta e sua assessoria dizendo que ela foi a primeira brasileira a se apresentar no VMA, caiu por terra. Logo a cantora pode descer seu tom arrogante como se estivesse abrindo clareira para outras. Na verdade, ela tem muito o que fazer (ou pagar) para falar que foi a primeira a se apresentar dentro do VMA. Afinal, apresentação no break é comprado por anunciante não vale, não é mesmo?

No Met Gala, a cantora só esteve presente porque foi convidada por Alexandre Birman, que possuiu uma mesa paga no evento. Anitta, que adora tirar fotos, podia postar a dela com Ana Wintour, já que a intérprete de show das poderosas vem querendo demonstrar ter intimidade.

Todo mundo tem o direito de querer se promover, mas Anitta e sua equipe de imprensa tem exagerado na distorção da realidade e acha que a imprensa brasileira não tem percebido essa postura pouco ética. Há boatos, que essa coluna vem averiguando, que a história contada pela cantora e sua assessoria sobre a estátua de Anitta no famoso museu de cera Madame Tussauds não é bem a que foi contada.

Vale lembrar que existe, sim, um acordo de divulgação entre Anitta e alguns Instagrans. Agora… se é em troca de dinheiro, amizade ou pelo olhos azuis da cantora, fica para você, caro leitor, descobrir.

