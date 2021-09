Rafa Kalimann - Reprodução

Publicado 17/09/2021 17:31

Quem tem medo de tomar injeção vai saber direitinho e até entender a agonia de Rafa Kalimann no início da madrugada desta sexta-feira (17). A apresentadora e atriz publicou uma série de vídeos no Instagram mostrando o drama que foi receber uma dose injetável de vitamina B12 no bumbum em sua casa. Rafa enrolou, tentou fugir e até precisou do apoio da mãe, Genilda Fernandes, para abaixar o short e deixar o profissional da saúde aplicar o medicamento. "Dói, mas faz bem", explicou a ex-BBB com cara de choro. Vale lembrar que a vitamina B12 injetável, ou hidroxocobalamina, é usada para tratar níveis baixos dessa vitamina no corpo que pode ocorrer por má nutrição, má absorção da vitamina pelo intestino, problemas no estômago ou infecções, por exemplos.