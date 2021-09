Solange Gomes e Rico Melquíades discutem no intervalo de A Fazenda - Reprodução

Publicado 17/09/2021 11:18 | Atualizado 17/09/2021 11:20

Depois que Rico Melquiades e Solange Gomes se estranharam em 'A Fazenda', durante uma atividade que valia vários prêmios, na noite desta quinta-feira (16), a equipe da ex-banheira do Gugu emitiu um comunicado para rebater as acusações de que a ex-modelo teria tido uma postura homofóbica durante a treta, ao chamar o rapaz de 'vidado'.

"A equipe de Solange Gomes, que inclui administradores, amigos e sua própria filha rejeita veementemente o rótulo de homofóbica que vem tentando ganhar holofotes desde esta madrugada, após palavras proferidas no calor da emoção, depois de uma discussão e ataques em tom ofensivos de "velha coróca" e "podre" pelo participante Rico Melquiades, que tem idade para ser seu filho.



O participante não se conformou por ter sido escolhido por Solange para se retirar do jogo, que incluía uma distribuição de prêmios, no qual a mesma perdeu a oportunidade de ganhar um carro zero, e já saiu proferindo ofensas e declarando guerra ao vivo à Solange durante o desenvolvimento da prova.



A equipe contrária vem tentando usar de artimanhas e inverdade de que Solange Gomes seria homofóbica e tem propagado esse rótulo infundado, gerando assim um conflito desnecessário entre fãs e equipes. Gostaria de lembrar que na própria equipe da peoa existem três pessoas homossexuais escolhidas por ela trabalhando a seu favor", diz o comunicado.

Entenda a treta

A ex-banheira do Gugu precisava eliminar um peão da prova e ela escolheu tirar Rico, que não gostou. Ao sentar na arquibancada dos eliminados, ele disse que Solange estava na mira dele.Solange chamou Rico de 'feio', que retribuiu chamando-a de 'velha'. Sol chegou a sugerir que o peão a agredisse: "Vem me bater, vem!". Rico rebateu: "Ela quer palco". "Tentando ser engraçado, fala um monte de palavrão o tempo todo... Baixo nível que você é", disparou Solange. "Pede pra sair, ué", sugeriu Rico. "Ele está me provocando pra eu dar na cara dele", afirmou Solange dizendo, inclusive, que Rico ficava 'escorado' em Carlinhos Maia.