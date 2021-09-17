MalhaçãoReprodução/Instagram
Exclusivo Globo na mira do Sindicato dos Artistas
Emissora tem procurado influenciadores digitais com muitos seguidores nas redes sociais para compor o elenco e eles não têm o registro profissional para atuação
Primeira brasileira Miss Global estampa capa de revista de moda no Vietnã
Barbara Vitorelli deu entrevista exclusiva ao apresentador Israel Cassol, no programa 'Empire Style', após 4 anos do concurso que destacou seu currículo nas passarelas
Eder Meneghine e ex-noivo substituído no altar conversam e fazem as pazes
Após trocas de farpas públicas que envolvem acusações de traição e de golpe, Dyl Reis conversou e se acertou com o empresário e ex-noivo
'Palavras proferidas no calor da emoção', diz equipe de Solange Gomes sobre acusação de homofobia
Ex-Banheira do Gugu vem sendo taxada de homofóbica por internautas, após chamar Rico Melquiades de 'viado' durante briga com o influenciador digital
Gabi Martins e Tierry encontram Faustão em Dubai
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Grávida do segundo filho, Andressa Urach é internada em Porto Alegre
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