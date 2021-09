Malhação - Reprodução/Instagram

MalhaçãoReprodução/Instagram

Publicado 17/09/2021 06:00 | Atualizado 17/09/2021 14:02

O Sindicato dos Artistas está de olhos bem abertos com a produção da nova 'Malhação', da TV Globo. Ocorre que a emissora, em busca de mais audiência no horário, tem procurado influenciadores digitais com muitos seguidores nas redes sociais para compor o elenco. Até aí, não seria nada demais, se não fosse o fato de esses influencers não terem o registro profissional para atuação.



Entre os nomes que já estão fazendo testes para o folhetim teen estão os influnciadores Sara Amorim, Willian Guimarães, Arthur Lima, Allyson Blade e Peterson Sidy. Segundo a coluna apurou, o sindicato está em cima e deve enviar um advogado até a TV Globo para bloquear a produção da trama e solicitar a lista de 'atores' que estão sendo testados para pedir o registro profissional de cada um deles.

O presidente da Sated, Hugo Gross, se manifestou e disse que ele e toda a diretoria repudia essa prática da emissora. "Não é porque uma pessoa tem milhões de seguidores que ela pode tomar o espaço de um ator profissional e a única entidade que pode ceder o DRT, como também uma faculdade, o registro de ator, não pode aceitar que se tome o espaço de um profissional. Nós, da Sated, tomaremos medidas judiciais e cabíveis para que isso não aconteça. Estamos protegendo o nosso associado e, principalmente a nossa categoria que tanto luta pelo seu espaço", comentou.

Procurada, a TV Globo não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta nota.