Publicado 17/09/2021 10:04 | Atualizado 17/09/2021 10:05

Grávida do segundo filho, fruto do relacionamento com Thiago Lopes, Andressa Urach deu entrada em um hospital de Porto Alegre para fazer exames e acabou ficando internada. Ela foi diagnosticada com uma forte infecção urinária, que já está sendo tratada. A informação foi confirmada pela assessoria de Urach.

"Ela foi fazer exames de rotina, após os resultados ela ficou internada para tratar uma infecção urinária forte. Ela está ainda internada e deve ter alta hoje ou amanhã", informa a assessoria de imprensa da modelo. Andressa está à espera do pequeno Leon. Ela já é mãe de Arthur, de 16 anos.