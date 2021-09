Liziane Gutierrez no confinamento de 'A Fazenda' - Reprodução PlayPlus

Publicado 17/09/2021 05:00

A equipe da peoa Liziane Gutierrez, que está confinada em 'A Fazenda', da Record, vai entrar com uma ação judicial contra a clínica Soudeseda Estética, localizada no Tatuapé, em São Paulo, após o perfil da empresa no Instagram compartilhar uma foto da influenciadora digital nos stories sem autorização. A publicação traz imagens de Liziane e de sua colega de confinamento, a peoa Valentina, para mostrar, através de uma 'reflexão do dia', que "a estética veio para ajudar, porém, o problema está no desequilíbrio entre o natural e o exagero". O posicionamento usou as duas participantes como exemplos de exageros na harmonização facial. A equipe jurídica de Gutierrez se manifestou sobre o caso.



"Através de seu advogado, Gil Ortuzal, a influenciadora digital, Liziane Gutierrez, manifesta total repúdio ao uso indevido de sua imagem, em especial de forma preconceituosa, discriminatória e com juízo de valores. A imagem veiculada indevidamente por uma clínica da capital paulista, nas redes sociais, sugestionando procedimentos estéticos de forma negativa e incentivando todo tipo de preconceito e o verdadeiro 'cyberbullying' por um ou mais agressores, serão passíveis de providências judiciais nas áreas cível e criminal. A assessoria jurídica de Gutierrez tomará as medidas judiciais cabíveis, com um pedido liminar nesta quarta-feira (15), para que sua imagem seja retirada imediatamente dos stories da clínica e pedido de indenização de R$ 1 milhão", diz o comunicado.