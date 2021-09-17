Solange Gomes e Rico Melquíades - Reprodução de internet

Solange Gomes e Rico MelquíadesReprodução de internet

Publicado 17/09/2021 01:19 | Atualizado 17/09/2021 08:54

'A Fazenda 13' começou há apenas dois dias e a primeira grande treta já aconteceu. Na noite desta quinta-feira (16), Rico Melquíades e Solange Gomes se estranharam durante uma atividade que valia vários prêmios - entre eles, um carro zero. A ex-banheira do Gugu precisava eliminar um peão da prova e ela escolheu tirar Rico, que não gostou. Ao sentar na arquibancada dos eliminados, ele disse que Solange estava na mira dele.

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Pouco tempo depois, Adriane Galisteu chamou os comerciais. Foi aí que o bicho pegou. Os dois discutiram e trocaram ofensas. Solange chamou Rico de 'feio', que retribuiu chamando-a de 'velha'. Sol chegou a sugerir que o peão a agredisse: "Vem me bater, vem!". Rico rebateu: "Ela quer palco". "Tentando ser engraçado, fala um monte de palavrão o tempo todo... Baixo nível que você é", disparou Solange. "Pede pra sair, ué", sugeriu Rico. "Ele está me provocando pra eu dar na cara dele", afirmou Solange dizendo, inclusive, que Rico ficava 'escorado' em Carlinhos Maia.

Quando o programa voltou, Adriane estava sentada em um sofá assistindo a treta. A apresentadora retornou com o reality e os ânimos pareciam mais calmos. No final da atividade - que rendeu a Medrado um carro zero quilômetro -, o furdunço continuou na sede. Solange subiu com Tati Quebra-Barraco reclamando de Rico: "Babaca, viado... Não te falei que ele não foi com a minha cara desde o primeiro dia? Me chamando de velha... E ele que é feio pra car@lho" . Pouco depois, chorando, Solange desabafou, aos berros, dentro do quarto. "Eu não sou escorada de ninguém na minha vida. E não tenho medo". Rico entrou na hora e provocou: "Fala mais!". Solange preferiu não estender o assunto na presença do colega de confinamento.

Na sala, Solange chorou com Victor Pecoraro, Gui Araújo e Medrado por ter sido chamada de 'velha'. Medrado ponderou: "Vocês dois falaram palavras pesadas um para o outro, né?". Sol se defendeu: "Não. Eu chamei ele de 'feio'. Ué, mas eu acho ele feio". Victor tentou apaziguar: "Agora está tudo certo. Vocês já trocaram as 'palavras de amor' e agora tá tudo certo".

Bill explicou que Rico sofre de baixa autoestima e, por isso, ficou ofendido ao ser chamado de 'feio' por Solange. "Eu só tirei ele porque eu não queria tirar as mulheres (da atividade). Eu quero ficar do lado das mulheres enquanto eu puder. Eu sabia que iam me chamar de 'velha'. Eu chamei ele de 'feio' e nem sabia que ele tinha depressão com isso. Todo mundo tem uma dor. Ele vai ficar se fazendo de coitado agora? Não vai, não!", reclamou Solange.