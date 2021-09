Solange Gomes e Rico Melquíades - Reprodução de internet

Publicado 17/09/2021 01:19 | Atualizado 17/09/2021 08:54

'A Fazenda 13' começou há apenas dois dias e a primeira grande treta já aconteceu. Na noite desta quinta-feira (16), Rico Melquíades e Solange Gomes se estranharam durante uma atividade que valia vários prêmios - entre eles, um carro zero. A ex-banheira do Gugu precisava eliminar um peão da prova e ela escolheu tirar Rico, que não gostou. Ao sentar na arquibancada dos eliminados, ele disse que Solange estava na mira dele.

Pouco tempo depois, Adriane Galisteu chamou os comerciais. Foi aí que o bicho pegou. Os dois discutiram e trocaram ofensas. Solange chamou Rico de 'feio', que retribuiu chamando-a de 'velha'. Sol chegou a sugerir que o peão a agredisse: "Vem me bater, vem!". Rico rebateu: "Ela quer palco". "Tentando ser engraçado, fala um monte de palavrão o tempo todo... Baixo nível que você é", disparou Solange. "Pede pra sair, ué", sugeriu Rico. "Ele está me provocando pra eu dar na cara dele", afirmou Solange dizendo, inclusive, que Rico ficava 'escorado' em Carlinhos Maia.