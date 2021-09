Gabriella Di Grecco - divulgação

Gabriella Di Greccodivulgação

Publicado 17/09/2021 04:54

A atriz Gabriella Di Grecco terá um dos papéis centrais na nova série de Miguel Falabella para o Disney+, que segundo o próprio, "terá uma pegada meio Glee". Mas ao contrário do que parece, não será uma série "teen", inclusive prometendo a abordagem de alguns temas espinhosos. A produção foi intitulada 'O Coro' e promete unir artistas completos, que também cantam e dançam, trazendo um formato inovador no audiovisual brasileiro e dentro do conteúdo produzido até hoje pela própria Disney.