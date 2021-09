Bárbara e Monique Evans - Reprodução

Publicado 16/09/2021 19:03 | Atualizado 16/09/2021 19:08

Monique Evans usou as redes sociais, nesta quinta-feira (16), para lamentar a perda de um dos gêmeos de sua filha, Bárbara. A modelo assumiu ter ficado arrasada com a notícia que recebeu pela manhã. “A Bárbara estava grávida de dois bebês e infelizmente um deles não vingou porque não cresceu, não evoluiu como deveria, não desenvolveu. Agora nós temos um bebê. Eu postei de manhã cedo uns stories, super feliz porque ainda não tinha acontecido”, contou a apresentadora.

"Deus sabe o que faz. Ela está feliz e ela tem que estar feliz. Ela tem que estar alegre. Nós estamos muito felizes com o bebê. Não quero falar de coisa triste porque a felicidade que eu sinto no coração com esse netinho é enorme".



Por fim, Monique explicou que prefere se manter feliz, por causa do neto que está à caminho. "Eu acho que não é justo ter esse momento de tristeza já que tem uma coisa tão maravilhosa acontecendo. Não se preocupem com ela. Foi um choque para todos nós e eu é que levei um baque. Tudo vai ficar bem. É a vontade de Deus".