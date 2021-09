Valentina e Tiago - Reprodução

Publicado 16/09/2021 17:07 | Atualizado 16/09/2021 17:14

Valentina Francavilla, a ex-assistente de palco do ‘Programa do Ratinho’, fez uma revelação na madrugada desta quinta-feira (16), que surpreendeu os colegas de confinamento: ela está há dois anos sem fazer sexo A influenciadora, que tem um perfil na Only Fans, contou ainda para Tiago Piquilo e Aline Mineiro que não sente falta de ter alguém na cama e desde a separação o marido, Celso de Freitas Bernardes, em 2019, nunca mais se relacionou com outro homem.

“Sou solteira desde que me separei. Não tive um namorado em dois anos”, afirmou ela, ao responder a curiosidade de Tiago Piquilo. Na sequência, Aline Mineiro então quis saber: “Só ficante, né?”, perguntou a ex-panicat. “Não”, disse a italiana. “Dois anos sem nada? Mas pelo impacto do que você passou, eu acredito. Não é assustador isso”, acrescentou o cantor.



“Eu tenho esse jeito louquinha, mas sou super família”, explicou Valentina e aí foi a vez de Aline Mineiro confidenciar que ficou um tempo sem sexo. "Eu já terminei um relacionamento e fiquei seis meses sem nada também”, afirmou a ex-panicat.



Em seguida, Tiago Piquilo perguntou se Valentina sentia falta de sexo. “Não, estou de boa. Esse que é o problema”, lamentou Valentina, que completou: “Mulher, solteira e com filho… Sabe o que é para arrumar namorado?”, disparou. Valentina tem um filho, Giuseppe, de 3 anos.