Bárbara Evans fala sobre ganho de peso - Reprodução

Bárbara Evans fala sobre ganho de peso Reprodução

Publicado 16/09/2021 14:14

Grávida de gêmeos, Bárbara Evans usou o Instagram, na tarde desta quinta-feira (16), para contar que um dos bebês não resistiu. "Oi meus amores, hoje fomos fazer a ultrassom e o coração do bebezinho pequeno parou de bater. Meu coração apertou mas tenho certeza que Deus sabe o que faz, então estou em paz", escreveu a filha de Monique Evans.

"Vamos erguer a cabeça e ir em frente, afinal, tem um baby firme e forte vindo por aí. O que eu tenho para dizer, é que vocês nunca se questionem “pq eu?” E sim agradeçam por todas as oportunidades que Deus nos deu. Obrigada por todas as mensagem de carinho. Amo vocês", finalizou.



Ela e o marido, Gustavo Theodoro, fizeram diversas tentativas até conseguirem uma gravidez de gêmeos, através de uma fertilização in vitro (FIV). "De sete embriões, nós ficamos com três saudáveis. Como precisávamos de quatro, a doutora recomendou mais dois ciclos seguidos de captação de óvulo agora. Não tenho estrutura emocional para fazer mais dois meses seguidos. Conversei com o meu marido e se Deus quis dessa forma, então a gente também quer", afirmou Bárbara durante as tentativas.