Lady Chokey - Divulgação

Publicado 16/09/2021 13:30

Depois da confusão na internet entre Ariadna Arantes e Lary Bottino, a influenciadora trans, Lady Chockey, entrou com o pé na porta do barraco, que começou após Ariadna envolver o nome de Lary como sendo um dos motivos que fez o namoro de Gui Araújo e Anitta chegar ao fim. Lady defendeu Lary, que foi acusada por internautas de ter sido transfóbica com Ariadna no momento em que rebateu a fala da ex-amiga. , a influenciadora trans, Lady Chockey, entrou com o pé na porta do barraco, que começou após Ariadna envolver o nome de Lary como sendo um dos motivos que fez o namoro de Gui Araújo e Anitta chegar ao fim. Lady defendeu Lary, que foi acusada por internautas de ter sido transfóbica com Ariadna no momento em que rebateu a fala da ex-amiga.

"Que lindo esse massacre! É disso que vocês gostam, né? Ainda estamos em setembro, viu? Deixe quem emprestou pulseira e quem pegou emprestado que se resolvam. Não vi nenhuma transfobia aí, e mesmo se eu tivesse visto, também iria fazer vista grossa, sabe por quê? No final das contas é tudo farinha do mesmo saco. Depois que as pessoas viram que conseguem estar na mídia por causa de acusações polêmicas por causa de nada, agora não querem mais outra vida. Eu hein! Fico pensando em como esse povo está sem o que fazer. Preguiça de vocês todas", disse Lady, que recebeu uma resposta de Lary Bottino.

"Que confortante, Lady, ler isso vindo de você. Graças a Deus sempre tive uma educação impecável, minha fala foi zero transfóbica, inclusive se eu fosse “transfóbica” eu não teria abraçado e aberto minha vida pra essa pessoa. As pessoas estão perdidas, a internet tá adoecendo nossa geração, que mundo doentio. Ela é mulher, e falar que mulher tem alterações hormonais é a coisa mais comum do mundo…. Até porque temos mesmo… que triste. Você não faz ideia de como sou atacada diariamente por pessoas que não sabem nada da minha história. Mas tenho a consciência sobre quem sou e sobre tudo. A Lady é uma mulher trans e tem local de fala pra poder dissertar sobre todos os assuntos englobados dentro da vivência dela", disse Lary.